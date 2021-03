Harry Potter, ecco l'Hogwarts Express in Animal Crossing New Horizons

Un utente di Reddit affezionato a Animal Crossing: New Horizons ha ricreato il binario 9 3/4 della stazione di King's Cross, famoso per essere il punto di partenza di Harry Potter con l'Hogwarts Express in direzione della scuola di magia. Le isole di Animal Crossing: New Horizons sono come dei quadri che i giocatori possono personalizzare.

La personalizzazione può avvenire con diversi oggetti, e svariati paesaggi. l'interno della casa del giocatore può essere personalizzato ma attraverso diverse limitazioni imposte diversi utenti hanno sviluppato una certa creatività.

Ad esempio un fan ha usato luci multicolori e degli oggetti di Mario per creare la pista di Mario Kart Rainbow Road all'interno della sua casa.



In questo caso invece la stazione di King's Cross è una vera location londinese ma il binario è frutto dell'inventiva di J.K. Rowling, attaccata mesi fa per alcuni tweet giudicati transfobi. Ralph Fiennes ha difeso J.K. Rowling con alcune dichiarazioni recenti.

Il binario 9 3/4 è una delle creazioni maggiormente iconiche della scrittrice. Inaccessibile ai babbani e ad esseri non magici ma soltanto alle streghe e ai maghi.

Invece di schiantarsi contro il muro le 'persone magiche' passano attraverso il muro per salire a bordo dell'Hogwarts Express.

L'utente di Reddit ha pubblicato uno screenshot della ricreazione del binario 9 3/4 e l'Hogwarts Express.



