Harry Potter, HBO Max vuole 'creare nuovi contenuti': serie in arrivo?

Per Harry Potter è arrivato probabilmente il momento di rinnovarsi o di adagiarsi sugli allori dei successi passati: evidentemente delusa dai risultati di Animali Fantastici, Warner dovrà decidere che direzione far prendere ad un franchise che gode sempre di grande fascino presso i fan, e l'idea di rivolgersi ad HBO Max non è così peregrina.

Solo pochi giorni fa, d'altronde, il CEO di Warner Bros. Discovery aveva confermato di esser concentrato su Harry Potter, allo scopo di rivitalizzare una saga che sembra ormai da qualche anno mostrare segni di stanchezza: a far eco a Davis Zaslav è stata in queste ore Sarah Aubrey, Head of Originals di HBO Max.

"Ci stiamo impegnando molto allo scopo di creare nuovi contenuti per i fan del Wizarding World, stiamo pensando a cosa fare dopo" sono state le parole di Aubrey, che ha di fatto ripetuto quanto già affermato da Zaslav. Warner Bros. Discovery, insomma, non ha alcuna voglia di dire basta a Harry Potter: è indubbio, però, che il franchise abbia bisogno di una scossa importante per tornare ad ammaliare dei fan generalmente piuttosto scontenti.

E voi, cosa vi aspettate dal futuro della saga? Dei nuovi film o magari una serie? Avete apprezzato i tre film di Animali Fantastici? Diteci la vostra nei commenti! In questi giorni, intanto, i fan di Harry Potter hanno detto addio a Leslie Philips, voce del Cappello Parlante.