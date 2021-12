Harry Potter, ci sono Harry, Ron ed Hermione nel trailer ufficiale della reunion!

L'inizio dell'anno nuovo porterà con sé un graditissimo regalo di Natale in ritardo per i fan di Harry Potter: la reunion che avrà luogo su HBO Max si presenta come un emozionante ed imperdibile appuntamento per tutti coloro che sono cresciuti seguendo le avventure del maghetto più famoso del mondo e dei suoi inseparabili amici.

Amici che torneranno finalmente a riunirsi a 10 anni dalla conclusione della saga tratta dai libri di J.K. Rowling, come mostratoci dal trailer diffuso proprio in queste ore da HBO: per la prima volta, dunque, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint sono di nuovo insieme ad Hogwarts, proprio come svelatoci già dalle prime immagini della reunion di Harry Potter.

"Siamo una famiglia. Faremo sempre parte l'uno della vita dell'altro" sono le parole con cui Rupert Grint chiude un trailer che non può non far scendere qualche lacrimuccia ai fan storici del franchise, il tutto mentre nel corso della clip fanno la loro apparizione star come Helena Bonham-Carter, Ralph Fiennes, Tom Felton, Gary Oldman e tanti altri protagonisti di una delle saghe più fortunate di tutti i tempi.

Cosa ne pensate? Questo trailer ha contribuito ad accendere la vostra curiosità? Fatecelo sapere nei commenti! Rupert Grint, intanto, ha parlato di un possibile ritorno nei panni di Ron Weasley in occasione di un nuovo film.