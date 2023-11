Harry Potter, Guillermo Del Toro spinse Alfonso Cuaron ad accettare di girare il film!

Molto spesso i fan pensano che lavorare ad un un prodotto rende il regista automaticamente un appassionato di ciò che sta realizzando. Questo non è stato il caso di Alfonso Cuaron che, quando gli fu offerta la direzione di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban non aveva letto neanche un libro.

Dopo diversi capitoli nelle mani di Chris Columbus, l'arrivo di Alfonso Cuaron alla direzione di un nuovo capitolo della saga di Harry Potter causò non poche discussioni. Come è logico in questi casi i cambiamenti non sono quasi mai accolti in maniera positiva e l'arrivo di Cuaron nella saga ci mise un pò di tempo ad essere metabolizzato. Mentre i film di Harry Potter conquistano anche Netflix, solo dopo anni i fan sono arrivati ad ammettere quanto Il Prigioniero di Azkaban sia una delle pellicole meglio riuscite del franchise.

Pare che nella fase di discussione tra Cuaron e la produzione Warner, ebbe un ruolo importantissimo Guillermo Del Toro. Amici da tantissimi anni, il regista di Roma chiese consiglio al collega per avere qualche dritta. La risposta di Del Toro si sbilanciò totalmente verso l'accettare l'offerta. Per convincerlo, il regista gli consigliò di "non fare lo stupito, leggili immediatamente" nel tentativo di convincere l'altro, attraverso la lettura dei romanzi ad accettare l'offerta.

