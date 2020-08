Harry Potter, guardate la fantastica guida pop-up per Diagon Alley!

I fan di Harry Potter sono pronti per viaggiare nuovamente nel magico mondo creato dalla penna di J.K. Rowling, grazie al nuovo bellissimo lavoro di Matthew Reinhart del New York Times. Harry Potter: A Pop-Up Guide to Diagon Alley and Beyond è un imperdibile libro pop-up che invita i lettori a vivere le avventure di Harry, Hermione e Ron.

Grazie a questa splendida ricostruzione in 3D di Diagon Alley i fan potranno vedere le vetrine delle botteghe che costituiscono la celebre ambientazione, dal negozio di Olivander fino al Weasley's Wizard Wheezes e il Paiolo Magico. Senza dimenticare altri luoghi iconici come il Ministero della Magia e il Binario 9 e 3/4.



Il libro sarà disponibile dal prossimo 20 ottobre e grazie ai video che vi mostriamo potrete avere informazioni più dettagliate su questo nuovo prodotto per i fan di Harry Potter.

Un regalo ideale per tutta la famiglia, non solo per gli spettatori più giovani ma anche per quegli adulti che sono cresciuti con la passione per i libri di J.K. Rowling e i film della Warner Bros. con protagonista Daniel Radcliffe nei panni di Harry, Emma Watson nelle vesti di Hermione e Rupert Grint in quelle di Ron.

Nelle ultime settimane J.K. Rowling è stata duramente criticata per i suoi commenti transfobici su Twitter, mentre Daniel Radcliffe ha risposto a tono alle dichiarazioni della scrittrice.