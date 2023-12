Harry Potter, Gary Oldman svela la scena più difficile da fare: non è quella che pensate

Gary Oldman non è un grande fan di Gary Oldman in Harry Potter, ma ciò non vuol dire che l'attore premio Oscar non abbia preso sul serio il suo impegno durante la realizzazione della saga cinematografica nata dai romanzi fantasy di JK Rowling.

In particolare, durante una recente intervista con il podcast Happy Sad Confused condotto da Josh Horowitz, Gary Oldman ha ricordato la scena più difficile nei panni di Sirius Black per Harry Potter, che forse però vi sorprenderà: la scena si trova, a quanto pare, nel primo film del franchise al quale ha preso parte, ovvero Harry Potter e il prigioniero di Azkaban di Alfonso Cuaron, ritenuto da molti il capolavoro della saga, ma non ha richiesto molto talento recitativo...solo una grande pazienza e soprattutto una strenua resistenza al freddo.

"In uno degli Harry Potter c'era questo maledetto un lago ghiacciato, e nella scena il mio personaggio giace a terra come morto, mentre la sua anima sta lentamente lasciando il suo corpo, e ho dovuto restare sdraiato sul lago ghiacciato per una settimana, giorno dopo giorno, senza fare nulla, mentre finivano di girare l'intera sequenza. A volte non mi sentivo più i reni. E poi di tanto in tanto mi mettevano una piccola borsa d'acqua calda sotto la schiena, e continuavo a starmene sdraiato lì così. Sì, la cosa più difficile che ho dovuto fare è stata sdraiarmi accanto a un lago ghiacciato."

Recentemente, Gary Oldman ha ammesso di essere stato salvato da Harry Potter quando divenne padre.