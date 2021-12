Harry Potter, Gary Oldman rivela:'Ecco la mia scena preferita della saga'

Gary Oldman è una delle star più acclamate della saga di Harry Potter. L'attore inglese entrò a far parte del franchise nel terzo film, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, nel ruolo di Sirius Black. Il film diretto da Alfonso Cuarón è considerato uno spartiacque nella saga, dopo i primi due capitoli diretti da Chris Columbus.

In una recente intervista Oldman ha svelato la sequenza della saga, in particolare del terzo film, che gli è rimasta maggiormente impressa. Vi ricordiamo che domani, sabato 1° gennaio 2022, andrà in onda la reunion di Harry Potter su Sky.



"Una delle mie scene preferite che mi è rimasta impressa è quella del Molliccio in Il prigioniero di Azkaban... Tutta la faccenda con il guardaroba. L'immaginazione che vi sta dietro è incredibile. Che si potesse disarmare il Molliccio con risate e umorismo, quella scena mi è rimasta sempre addosso".



Gary Oldman si riferisce alla sequenza in cui Harry e gli altri studenti del terzo anno prendono parte ad una lezione di Difesa contro le Arti Oscure guidata al professor Lupin; quest'ultimo insegna loro come usare l'incantesimo Riddikulus per combattere gli esseri mutaforma chiamati Mollicci, la cui abilità primaria è assumere la forma della peggior paura della vittima designata. L'incantesimo permette di sconfiggerli facendoli cambiare forma in qualcosa di meno spaventoso e talvolta comico. Il momento maggiormente esilarante è quando Neville trasforma il Molliccio del professor Piton facendogli indossare gli abiti di sua nonna.



Harry Potter e il prigioniero di Azkaban mostra i cambiamenti nello stile e nel tono della saga dopo i due film maggiormente family friendly diretti, non a caso, da Chris Columbus. Grazie al lavoro di Alfonso Cuarón, il terzo film riesce a bilanciare oscurità e ironia, e da molti critici e fan è ritenuto il miglior capitolo della saga.



