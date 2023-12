Harry Potter, Gary Oldman: 'La saga mi ha salvato quando diventai un padre single'

Gary Oldman è Sirius Black, l'affezionato padrino di Harry Potter nella fortunata saga cinematografica basata sui romanzi di J.K.Rowling. L'attore premio Oscar ha rivelato di essere molto grato alle tante opportunità che gli sono state concesse quando ha accettato il ruolo in Harry Potter e la più dolce riguarda proprio i suoi figli.

Dopo aver divorziato, l'attore si è ritrovato a essere un padre single con priorità diverse e necessità economiche più importanti che lo portarono a rifiutare molti ruoli per via dei viaggi di lavoro che Oldman avrebbe dovuto affrontare. Fu proprio la saga di Harry Potter a concedergli le condizioni ideali per passare molto tempo con i suoi figli pur continuando a lavorare: "A 42 anni ho divorziato e ho avuto la custodia dei ragazzi - ha rivelato l'attore nel corso di un'intervista al The Drew Barrymore Show -lavorare nel settore era difficile perché in quel periodo tutte le produzioni si stavano spostando verso paesi come l'Ungheria, Praga, l'Australia. Ringrazio Dio per Harry Potter - prosegue Oldman - Te lo dico, quei due (Batman e Harry Potter) mi hanno davvero salvato, perché riuscivo a lavorare portando a casa molto denaro e, allo stesso tempo, concentrarmi sui miei figli". Con la saga di Harry Potter Oldman è riuscito anche ad ottenere un pubblico più giovane grazie anche alle scene iconiche di cui è stato protagonista: sapevate che in Harry Potter e l'Ordine della Fenice l'idea del cazzotto fu proprio di Oldman?

Dopo oltre 40 anni di carriera l'attore era pronto a dire addio al cinema. Rimaneva però ancora un desiderio da realizzare per Oldman: girare con Paolo Sorrentino. Presto fatto: sul web emergono già le prime foto di Gary Oldman nel nuovo film di Sorrentino!