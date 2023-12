Harry Potter, Gary Oldman durissimo: 'Mai letto i libri, la mia performance è mediocre'

Gary Oldman ha ammesso di essere stato salvato da Harry Potter quando divenne padre, ma allo stesso tempo l'attore pare non essere propriamente soddisfatto della sua performance nei panni di Sirius Black.

Nell'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused, l'attore ha rivelato al conduttore Josh Horowitz: "Penso che il mio lavoro in quei film sia mediocre". Oldman ha suggerito che avrebbe potuto interpretare Sirius Black in modo diverso o migliore se avesse avuto idea di cosa sarebbe successo al personaggio nei successivi capitoli della saga di J.K. Rowling, come fece il suo co-protagonista Alan Rickman, che interpretava il Professor Piton, lo hanno fatto. "Forse se avessi letto i libri come Alan, se fossi stato un passo avanti, se avessi saputo cosa sarebbe successo, onestamente penso che l'avrei interpretato diversamente", ha spiegato l'attore di Dracula di Bram Stoker.

Ma il suo ruolo nei film di Harry Potter non è la sua unica performance che ha criticato, dato che Oldman ha ammesso che per lui è difficile non trovare difetti nel proprio lavoro. "Ti dirò di cosa si tratta", ha detto. "Penso che il giorno in cui mi siederò davanti alla televisione a guardarmi recitare in un film e dirò 'Mio Dio, sono fantastico', allora quel giorno sarà un giorno molto triste, perché come attore vuoi e devi sempre migliorare. Non è per mancare di rispetto a qualcuno, quando mi dicono: 'Oh, ti ho amato in quei film'. Io penso: 'No, sono terribile in quei film'. Ma di cosa state parlando tutti quanti?".

Per altri retroscena sulla saga di Harry Potter, scoprite quanti soldi ha Emma Watson.