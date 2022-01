Harry Potter, quanto vale un Galeone nel mondo dei Babbani?

Nel corso della saga di Harry Potter ci viene spiegato più volte quanto un Galeone abbia un valore indiscutibilmente alto nel mondo dei maghi: valutato 17 Falci o 463 Zellini, un Galeone corrisponde nel Wizarding World ad un buon potere d'acquisto. Ma quanto varrebbe, effettivamente, una moneta dei maghi al cambio nel mondo Babbano?

Sulla questione i libri di Harry Potter non si soffermano troppo: ciò di cui siamo certi è che il nostro Harry disponga di un gruzzoletto più che consistente anche nel nostro mondo, ma film e libri non scendono nei dettagli in tal senso. In questi giorni in cui l'amore per la saga è più intenso che mai, dunque (a proposito: qui trovate la nostra recensione della reunion di Harry Potter), perché non risolvere finalmente questo interrogativo?

Tanto più che la risposta ce la fornì la stessa J.K. Rowling alcuni anni fa, valutando un Galeone circa 5 sterline dell'epoca (parliamo del 2001, anno d'uscita del primo film del franchise), ovvero circa 3 euro al cambio di allora. Nello specifico, stando a questa valutazione il patrimonio di Harry sarebbe dovuto ammontare nel 2001 a qualcosa come 253.125 sterline, pari a 388.395 sterline nel 2022, ovvero quasi mezzo milione di euro!

Che dire: speriamo che il nostro maghetto non abbia scialacquato un simile patrimonio nel corso degli anni! A proposito di rapporti con il nostro mondo, intanto, scopriamo per quali crimini i maghi del Wizarding World resterebbero impuniti nella società Babbana.