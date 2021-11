Harry Potter, un nuovo gadget per Natale: in arrivo un set di pentole di Hogwarts

In occasione dei vent'anni della saga cinematografica, come sappiamo, Harry Potter torna al cinema, e sono previste molte alte celebrazioni. Le imminenti feste di Natale, poi, offrono lo spunto per mettere in commercio nuovi articoli da regalo. Negli anni abbiamo visto gadget di ogni tipo, dai capi di vestiario alle immancabili bacchette magiche.

L'ultima trovata è una originale collezione di pentole ispirata a Harry Potter, prodotta dall'azienda francese Le Creuset. Il set, visibile nella foto in calce alla notizia, comprende un totale di dieci pezzi, che includono tra le altre cose una casseruola di Voldemort, un Hedwig Pie Bird e un bollitore da tè griffato Hogwarts.

Non mancano poi i piatti decorati con i simboli delle quattro Case di Hogwarts. Secondo Paul van Zuydam, presidente di Le Creuset, il nuovo set da cucina ha lo scopo di permettere ai fan di Harry Potter e agli chef di ogni età di esprimere la propria creatività ai fornelli. C'è da scommettere che si rivelerà uno dei regali più gettonati tra i fan del maghetto creato dalla fantasia di J.L. Rowling.

Negli ultimi tempi, tornando a parlare di cinema, si è discusso anche dell'eventualità di un remake della saga di Harry Potter. Secondo Chris Columbus, regista di Harry Potter e la Pietra Filosofale e Harry Potter e la Camera dei Segreti, però, un'operazione del genere non avrebbe alcun senso.