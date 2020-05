Harry Potter, una folle teoria lo immagina collegato a Ghostbusters!

Secondo una nuova folle teoria che sta diventando virale in queste ore, il franchise di Harry Potter nato dalla penna di JK Rowling potrebbe essere collegato a quello di Ghostbusters.

Detta così la premessa è tutta da ridere, ma in realtà ci sono alcuni punti interessanti che daranno da pensare ai fan delle due saghe: come scritto da /u/Exitium31 su Reddit nella celebre sezione delle FanTheories, i due film possono apparentemente esistere nello stesso universo narrativo:

"Per me Ghostbusters è quando i babbani iniziano a scoprire la magia con metodi scientifici invece che nascere con i poteri come dei veri maghi. I pacchetti di protoni, le bacchette di neutrini e l'acceleratore di particelle sono solo bacchette tecnologiche che i personaggi principali hanno scoperto accidentalmente mentre creavano della tecnologia che potesse catturare dei fantasmi".

La teoria si spinge anche ad ipotizzare che il cattivo di Ghostbusters, Gozer il Distruttore, era in realtà una strega che ha convinto l'intero "Culto di Gozer" a credere di essere una dea, e che l'edificio al 550 Central Park West sia in realtà una sorta di "Horcrux primitivo", e sempre un Horcrux sarebbe il dipinto di Vigo the Carpathian di Ghostbusters II. Il punto cruciale della teoria è però il modo in cui "The Wizarding World" risponde agli eventi del film, con Exitium31 che ipotizza che Walter Peck (l'antagonista umano di Ghostbusters) sia in realtà un mago che è stato mandato a ripulire la situazione per nasconderla ai babbani. Nella teoria, che potete trovare nel link della fonte, c'è spazio anche per gli eventi di Ghostbusters 2016, con Exitium che ha ammesso: "Ciò che mi fa incazzare è il fatto che, indipendentemente dall'angolazione dalla quale guardo questa cosa, non riesco a trovare un modo per confutare questa stupida teoria".

Il prossimo ingresso nel franchise di Ghostbusters sarà Ghostbusters: Afterlife. Originariamente previsto per essere rilasciato il 10 luglio di quest'anno, il nuovo film del regista Jason Reitman è stato rimandato al 19 marzo 2021.

