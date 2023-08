Harry Potter, tutti i film della saga dal peggiore al migliore

Quando si parla di Harry Potter entrano inevitabilmente in gioco sentimenti che mettono a serio rischio l'oggettività: oggi vogliamo però avventurarci in un terreno insidioso cercando di mettere ordine nella nostra mente e nel nostro cuore, proponendoci quindi di stilare una classifica dei film della saga.

I capitoli del franchise per il quale J.K. Rowling impose regole rigidissime variano moltissimo per fedeltà al materiale originale e toni della trasposizione: facendo un bilancio, ci è sembrato però impossibile non piazzare sul gradino più basso Harry Potter e il Principe Mezzosangue, che restituisce solo una fotocopia sbiadita delle atmosfere dark del libro da cui è tratto, spinge in maniera eccessiva sul lato teen e taglia ingiustificabilmente passaggi fondamentali come i flashback sulla famiglia di Tom Riddle e la spiegazione del "nome d'arte di Severus Piton", senza contare il trattamento riservato alla povera Ginny.

Appena più in alto, ma sarebbe più giusto parlare di ex-aequo, Harry Potter e l'Ordine della Fenice: il quinto film della saga si prende i suoi tempi ma lo fa nel modo sbagliato, non dedicando la giusta attenzione ad alcuni momenti in favore di tempi morti francamente poco giustificabili; a pesare enormemente sul giudizio finale è inoltre la versione drammaticamente edulcorata del confronto finale tra Harry e Silente, che non solo ci priva della gioia di vedere il nostro maghetto finalmente infuriato come un buon adolescente, ma anche di quello che è probabilmente il dialogo più importante dell'intera saga, dalla spiegazione della Profezia all'importanza delle scelte, fino al ruolo di Neville nella nostra storia.

Passiamo quindi a Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, che nel suo volersi concentrare sulla battaglia di Hogwarts si prende forse un po' troppe licenze poetiche in favore della spettacolarità (la morte di Voldemort, a nostro modo di vedere, resa in quel modo perde del tutto il significato conferitovi da J.K. Rowling); appena meglio Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, più fedele alla controparte cartacea ma forse un po' troppo carente in termini di azione e ritmo.

In Harry Potter e il Calice di Fuoco cominciano a vedersi le prime avvisaglie di quella svolta teen eccessiva che affliggerà i capitoli successivi, ma la sola sequenza della rinascita di Voldemort fa guadagnare un bel po' di punti al quarto film della serie, riuscendo a coglierne quel gusto horror e quella cupezza che ha caratterizzato l'opera di Rowling dal terzo capitolo in poi.

A proposito di capacità di cogliere lo spirito dei libri, non possiamo non piazzare rispettivamente al terzo e secondo posto Harry Potter e la Camera dei Segreti ed Harry Potter e la Pietra Filosofale, con il primo che merita quel gradino in più perché riesce ad introdurci alla perfezione al Wizarding World cogliendone meravigliosamente il senso di meraviglia dal quale tutti siamo stati investiti durante la lettura dei primi due libri, più infantili dei successivi ma innegabilmente iconici.

Chiudiamo quindi con Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: senza ombra di dubbio il più valido degli otto film dal punto di vista tecnico (la regia di Alfonso Cuaron non ha bisogno di presentazioni), il terzo film con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint trova meglio di tutti gli altri l'equilibrio tra gli aspetti più leggeri della saga e il suo lato più dark, presentandoci inoltre in maniera magistrale i Dissennatori e un Sirius Black capace di entrare sin dal primo momento nei nostri cuori. Cosa ne dite? Siete d'accordo con la nostra classifica? Diteci la vostra nei commenti!