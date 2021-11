Harry Potter, tutti i film della saga arrivano su Prime Video: ecco quando!

Con l'avvicinarsi del Natale un rewatch di Harry Potter è praticamente d'obbligo: la saga tratta dai libri di J.K. Rowling è diventato con gli anni un vero e proprio must delle festività natalizie, per cui l'assenza degli otto film con Daniel Radcliff e soci dalle principali piattaforme streaming risulta essere una grave mancanza.

Una lacuna che, però, è pronta ad essere colmata: mentre HBO ufficializza la reunion di Harry Potter per i 20 anni del primo film della saga, infatti, Amazon mette in programma un gran bel regalo di Natale per i propri utenti fan del maghetto più famoso del mondo.

Il prossimo 1 dicembre, infatti, tutti i film della saga di Harry Potter sbarcheranno sul catalogo di Prime Video: da La Pietra Filosofale a I Doni della Morte (parte 1 e 2), passando per Il Prigioniero di Azkaban, Il Calice di Fuoco, L'Ordine della Fenice e Il Principe Mezzosangue, tutti i capitoli del celebre franchise saranno dunque a disposizione degli abbonati Amazon, che potranno quindi celebrare anche quest'anno il loro rito natalizio preferito nella maniera più comoda possibile.

Fate parte anche voi degli utenti che si fionderanno sul divano per l'ennesimo rewatch? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Tom Felton ci ha lasciato un indizio sulla presenza degli attori della saga durante la reunion di Harry Potter.