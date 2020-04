Harry Potter e i film che rovinano la profezia sul Prescelto

Giunti al quinto libro di Harry Potter, vale a dire Harry Potter e L'Ordine della Fenice, J. K. Rowling si decise finalmente a spiegarci per bocca di Silente tutto (o quasi) ciò che c'era da sapere sul misterioso legame tra Harry e Voldemort.

Il dolore alla cicatrice, le visioni, l'ossessione del Signore Oscuro per il ragazzino che non era riuscito ad uccidere: tutto ci fu spiegato sul finale di quel quinto libro della saga, in quel dialogo tra Harry e Silente che resta tra i momenti più intensi dell'intera serie.

Momento che, al tempo stesso, risulta tra le mancanze più gravi della saga cinematografica: di quel dialogo, infatti, resta nelle sequenze finali del quinto film nient'altro che un accenno, un fugace riferimento al "nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive". Una mancanza che, di fatto, impedisce a chiunque si limiti alla visione dei film di capire la reale entità del vincolo che lega Harry e Voldemort.

La professoressa Cooman che enuncia la profezia davanti a uno stupito Silente, Voldemort che andando in cerca dei Potter a Godric's Hollow non fa altro che adempiere alla sua realizzazione, il lontano riflesso dell'amore di Lily che rivive in qualche modo nella zia Petunia e rende Harry intoccabile a casa dei Dursley, per non parlare di Neville e del suo esser stato a tanto così dal diventare il Prescelto al posto di Harry.

E poi, insomma, chi non avrebbe voluto vedere al cinema l'Harry imbestialito che demolisce lo studio di Silente in seguito alle rivelazioni di cui sopra? Insomma, possiamo dire senza ombra di dubbio che il dialogo tra Harry e Silente in chiusura de L'Ordine della Fenice sia stata la più grave mancanza (insieme ai ricordi di Voldemort omessi dal sesto film) dell'intera trasposizione cinematografica della saga.

