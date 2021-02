Harry Potter, nel primo film c'è il nonno di Tom Felton! Ecco quando appare

La famiglia Malfoy, si sa, è una delle più invadenti del Wizarding World: non eravamo al corrente, però, del fatto che lo stesso discorso valesse per la famiglia Felton! Il nostro Tom, infatti, ha svelato su Instagram un retroscena su Harry Potter e la Pietra Filosofale di cui, probabilmente, molti fan non erano a conoscenza.

L'attore di Draco Malfoy si è lanciato in questi giorni in un rewatch dei film della saga, partendo ovviamente dal principio: proprio nel corso del primo, celebre film della serie, dunque, il nostro non ha potuto fare a meno di far notare ai suoi fan la comparsa a più riprese di... Suo nonno!

Il nostro appare effettivamente più volte nel corso del film di Chris Columbus: la prima volta in cui possiamo intravederlo è durante la prima scena nella Sala Grande, mentre la seconda comparsa risale al momento in cui il professor Raptor arriva trafelato ad annunciare la presenza del troll nei sotterranei (fun fact: l'inquadratura successiva a quella in cui vediamo il nonno di Felton è proprio un primo piano di Draco).

Un terzo avvistamento avviene invece durante una partita di Quidditch, seduto al fianco del buon Lee Jordan: Felton, comunque, ha invitato i suoi fan a segnalargli eventuali comparse finora sfuggitegli, per cui... Cos'aspettate? Accendete immediatamente il televisore! A proposito di rewatch, l'attore di Neville Paciock ha ammesso di trovare difficoltà nel rivedere i film di Harry Potter; recentemente, invece, abbiamo saputo dell'esistenza di una perfetta sosia di Emma Watson.