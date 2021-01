Harry Potter: il figlio di un'ex star è in ospedale a causa del Covid

Tutti gli appassionati di Harry Potter hanno fatto sentire la loro vicinanza a Jessie Cave, attrice che ha fatto parte del cast dei celebri film, dopo che ha rivelato di essere in isolamento in ospedale insieme al figlio, positivo al Coronavirus.

L'attrice lo ha annunciato con un post sulla sua pagina di Instagram. Con un lungo messaggio l'interprete di Lavanda Brown ha voluto comunque rassicurare sullo stato di salute del figlio, nato ad ottobre e che ha contratto il Covid-19, anche se fortunatamente il suo quadro clinico non preoccupa i medici. Ecco il suo commento: "Ho ascoltato la notizia del lockdown in isolamento una stanza di ospedale. Il mio povero bambino è positivo al Covid. Fortunatamente sta bene, vogliono solo tenerlo sotto osservazione. Questa variante è super contagiosa, spero che le persone facciano ancora più attenzione nelle prossime settimane. Non volevo che fosse questo l'inizio dell'anno per la mia famiglia, non volevo tornare in ospedale dopo la sua nascita un po' traumatica".

Jessie Cave ha poi voluto ringraziare i medici che seguono il figlio e gli altri dottori del servizio sanitario inglese, che nelle ultime settimane hanno dovuto affrontare una variante molto più contagiosa del coronavirus. I commenti al post dell'attrice sono da parte dei numerosi fan di Harry Potter che augurano una veloce guarigione al figlio.