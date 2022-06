Harry Potter: un fan della saga ha scovato tutti i buchi di trama del franchise

In questi giorni si celebre il 25° anniversario del primo viaggio a Hogwarts e l'inizio dell'adorazione del mondo della cultura pop per tutto ciò che riguarda Harry Potter. La saga ha aperto una bellissima porta sul mondo della magia, dei maghi, delle streghe e degli incantesimi. E ora un fan ha deciso di scovare ogni incongruenza nella saga.

Abbiamo trascorso ore e ore immersi nei libri e in ogni film al loro debutto, ma c'erano ancora dei buchi nella trama che i fan hanno a lungo desiderato fossero colmati. Per celebrare il 25° anniversario, o forse solo perché questo fan di Harry Potter è assolutamente determinato, un thread su Reddit invita i fan a condividere i buchi nella trama che hanno trovato nel regno di Harry Potter e a cercare di colmarli.

Le domande più succose di chi ha partecipato a questo sondaggio riguardano un po' tutti i personaggi. Ad esempio ci si chiede "come ha fatto Sirius a riavere la sua bacchetta una volta fuggito da Azkaban?", o ancora "Il Calice di Fuoco, capitolo 27. Harry sente Piton e Igor Karkaroff, poi lui, Ron ed Hermione incontrano Sirius e Fierobecco fuori Hogsmeade. Perché Sirius non sa perché Piton si è strofinato il braccio sinistro (marchio nero)? Perché Sirius non dice che Piton faceva il doppio gioco? Perché Sirius è confuso dallo scambio tra Piton e Karkaroff?".

O ancora: "Come mai i genitori di Ron non si sono mai chiesti come sono riusciti ad avere un ratto per 12 maledetti anni? Charlie è un esperto di animali e dovrebbe sapere che i ratti non vivono così a lungo". Un altro invece si chiede: "Come Hermione abbia cambiato i ricordi dei suoi genitori! Non si può gettare un nuovo passato su una persona come un nuovo maglione! Monika e Wendel Wilkings non hanno documenti, non hanno certificati, non hanno una formazione professionale, non hanno un conto, non hanno un'assicurazione sanitaria, non hanno una pensione, non hanno parenti, non hanno amici, non hanno hobby, non hanno argomenti di conversazione a tavola e non hanno una figlia!".

E a voi vengono in mente altri buchi nella trama della saga? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, JK Rowling è stata trollata da due comici russi e recentemente Rupert Grint ha ricordato Alan Rickman.