Harry Potter: un fan omaggia Tom Felton, ma sbaglia saga e cita Il Signore degli Anelli

Draco Malfoy non era di certo un personaggio simpatico, ma era sicuramente molto apprezzato dai fan di Harry Potter. E così anche il suo interprete, Tom Felton, che recentemente ha ricevuto un tributo sulla porta di un suo camerino da un fan un po'... confuso.

Il fan in questione, infatti, ha lasciato una foto dell'attore con un riferimento a Il Signore degli Anelli, saga di film in cui Felton non appare. L'attore, divertito, ha condiviso uno scatto in cui guarda perplesso questo tributo, che gli è stato lasciato sulla porta del camerino del set di 2:22 - A Ghost Story.

Non è la prima volta che i due franchise vengono confusi, e in questo caso il problema è una citazione messa sulle labbra di Felton, che in verità non appartiene ai film di Harry Potter ma a quello de Il Signore degli Anelli. Una cosa curiosa, perché anche se si parla in entrambi i casi di fantasy e in tutte e due le saghe c'è la magia, le storie e i mondi che vi sono stati costruiti intorno sono decisamente diversi, e in ogni caso le due saghe sicuramente non hanno una cosa in comune: Tom Felton.

Date un'occhiata alla foto scattata dall'attore davanti alla porta del suo camerino, che troverete in fondo all'articolo! Intanto vi raccontiamo la Reunion di Harry Potter che si è tenuta a fine 2021.