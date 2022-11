Harry Potter, i fan non vogliono un film sul sequel teatrale La maledizione dell'erede

Dopo le parole del CEO di Warner Bros. Discovery sulla possibilità di vedere nuovi film di Harry Potter in produzione nei prossimi anni, alcuni fan del maghetto hanno espresso un giudizio perentorio sulla possibilità di vedere una versione cinematografica di Harry Potter e la maledizione dell'erede, discusso sequel teatrale.

Un utente su Reddit ha posto la domanda alla community e la risposta è stata pressoché unanime: niente Harry Potter e la maledizione dell'erede al cinema.



La maggior parte dei fan non vuole inserire nel canone ufficiale della saga l'ultimo capitolo narrativo di Harry Potter che non ha soddisfatto gli appassionati più accaniti, che preferirebbero vedere approfonditi altri aspetti e personaggi della saga.



Bisogna sottolineare come Warner Bros. Discovery non abbia annunciato nessun film di Harry Potter e non abbia nemmeno accennato a qualche dettaglio sull'eventuale narrazione che verrà scelta. Le reazioni dei fan si basano semplicemente sulle parole di David Zaslav, CEO della major che ha sottolineato come Warner Bros. Discovery si concentrerà sui franchise nel prossimo futuro.



Nella sua dichiarazione Zaslav ha citato Superman e Harry Potter tra i franchise più redditizi dello studio, rimarcando la possibilità di realizzare nuovi capitoli in relazione al tempo trascorso dalle ultime produzioni.

Zaslav è stato preso in giro sui social per aver sbagliato il conteggio degli anni trascorsi dagli ultimi capitoli delle due saghe.