Harry Potter, i fan festeggiano il ventiduesimo anniversario della battaglia di Hogwarts

In una saga lunga come quella di Harry Potter, vissuta da tanti fan quasi alla stregua di una vera e propria vita parallela, gli anniversari e le ricorrenze cominciano col tempo a giocare un ruolo fondamentale e richiedono celebrazioni adeguate.

Ne è una dimostrazione quanto accaduto nelle ultime ore su Twitter, con i fan di Harry Potter che hanno ravvivato questo periodo di quarantena festeggiando il ventiduesimo anniversario di uno degli eventi fondamentali della saga: la battaglia di Hogwarts che segnò la sconfitta di Voldemort.

Come molti di voi avranno sicuramente intuito, l'anniversario si riferisce non all'uscita del settimo ed ultimo libro di J. K. Rowling o a quella de I Doni della Morte parte 2, ma all'effettiva data dell'evento: nella timeline di Harry Potter, infatti, la battaglia decisiva contro l'esercito del Signore Oscuro ebbe luogo nel 1998, per la precisione il 2 maggio.

La giornata di ieri ha dunque segnato il ventiduesimo anniversario dell'effettivo momento in cui un Harry diciassettenne riuscì a sconfiggere definitivamente il mago che aveva ucciso i suoi genitori e messo in ginocchio l'intero mondo magico e non: un buon motivo per festeggiare, non trovate?

