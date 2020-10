Harry Potter: i fan disperati per le sfide impossibili di Wizards Unite

Tra eventi di Natale e una corsa sul Nottetempo i fan di Harry Potter non si annoiano mai, ma in certi casi converrebbe appendere la bacchetta al chiodo e godersi una tranquilla vita da Babbani.

È questo quello che devono aver pensato i giocatori di Wizards Unite, gioco in realtà aumentata dagli stessi sviluppatori di Pokemon Go, quando si sono ritrovati a fare i conti con i recenti Compiti Speciali. In molti si sono infatti lamentati della quest riguardante le Arti Oscure, quasi impossibile da portare a termine a meno di non andare a caccia di oggetti magici 24 al giorno (un lavoro da Auror non retribuito, insomma).

La sfida chiedeva di guadagnare 2000 punti Arti Oscure e di trovare 25 ritratti di Voldemort, 20 tombe di Percival e 15 Tom Riddle: il problema è che tutti questi oggetti sono risultati quasi introvabili durante il primo weekend di ottobre e la frequenza della loro comparsa è stata molto inferiore rispetto agli altri eventi di Wizards Unite.

Quando qualcosa di simile era successo in Pokémon GO, il team era riuscito a ricalibrare il tutto, permettendo ai giocatori di catturare le creature con più facilità, ma stavolta non sembra essere riuscito a trovare una soluzione convincente e l'obiettivo da raggiungere nel weekend si è trasformato in un frustrante lavoro di fatica, sia per i neofiti sia per i giocatori hardcore.

I fan possono comunque consolarsi con la nuova statua dedicata ad Harry Potter, in attesa di eventi più coinvolgenti e del favoloso RPG Hogwarts Legacy.