Harry Potter Fan Box: 16 Blu-Ray e tanti gadget a prezzo speciale su Amazon.it

Amazon.it lancia la nuova Fan Box per tutti i fan di Harry Potter: questa confezione speciale include 16 dischi Blu-Ray, due voucher per prenotare la fabbrica alla mostra Harry Potter The Exhibition e tantissimi gadget. Il pacchetto viene proposto in edizione limitata 150 pezzi al prezzo di 119,99 euro.

Leggiamo la descrizione di Harry Potter Fan Box su Amazon.it: "In esclusiva per Amazon Italia questa magica fan box per gli amanti della saga di Harry Potter! Contiene: 2 voucher per prenotare la visita a Harry Potter The Exhibition (Fabbrica del Vapore Milano, fino al 9 settembre, visita su prenotazione dal lunedì al giovedi), 1 Cofanetto Limited Edition Harry Potter Collezione Completa dei Film (Blu-Ray), 1 Vinyl Figure Funko POP! di Harry, 1 Trivial Pursuit Harry Potter Bite Size, 1 Tazza-calderone HMB Leaky Cauldron (325 ml), 1 Portachiavi 3D Abystyle Deathly Hallows, il tutto racchiuso in uno speciale packaging creato per l'occasione. Edizione limitata a 150 pezzi."

Nel momento in cui scriviamo, Harry Potter Fan Box è ancora disponibile su Amazon.it, se siete interessati vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi, considerando la disponibilità estremamente limitata di questo Fan Box.