Harry Potter, un fan annuncia la gravidanza ispirandosi alla saga: il video è virale!

Il franchise di Harry Potter ha ispirato generazioni di fan, molti dei quali hanno attinto dal mondo magico di J.K. Rowling proprio per vivere alcuni momenti importanti della propria vita. Come dimostra un video virale sui social, in particolare TikTok, in cui una coppia si è affidata a Hogwarts e dintorni per suggellare un evento molto importante.

Grace Navarro e Brennan Horine hanno annunciato la gravidanza a tema Harry Potter, filmato nel 2019 al Wizarding World di Harry Potter agli Universal Studios. Pochi giorni fa si è festeggiato il decimo anniversario di Harry Potter e i doni della morte - Parte II.

Come ha spiegato la coppia, intervistata da BuzzFeed, il video (2,6 milioni di visualizzazioni) è stato girato dai loro amici, i filmmaker Kayla e Phillip Kelly, allo scopo di reimmaginare la storia d'amore dei due fidanzati all'interno del mondo magico.



"Quest'annuncio del bambino è stato una vera opera d'amore. Avevo un'idea, ma sapevo di aver bisogno di aiuto per realizzarla... Insieme abbiamo sviluppato la sceneggiatura scena per scena, realizzato i costumi, girato il video nel giro di due giorni e poi trascorso settimane a montarlo. L'intera faccenda ha richiesto circa due mesi dall'inizio alla fine".

Navarro ha proseguito il discorso nell'intervista:"Ho sempre amato creare immagini e video ispirati ai libri e ai film che amo... e con il mondo dei maghi così vicino sapevo di voler fare l'annuncio di un bambino a tema Harry Potter quando sarebbe arrivato il momento. In realtà ho immaginato e iniziato a pianificare il video anni prima di rimanere incinta".



Nel frattempo la figlia è ancora ignara della passione dei genitori:"Al momento è troppo piccola per capire ma non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potrò condividerlo con lei, anche se la vesto sempre con abiti di Harry Potter!" ha confessato la madre.



Se anche voi siete fan di Harry Potter scoprite a quale Casa appartenete!