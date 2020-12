Harry Potter, una famiglia ha una rarissima prima edizione del libro: vale 84mila dollari!

Una famiglia britannica si è resa improvvisamente conto di avere tra i propri scaffali una rara copia cartacea della prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga letteraria creata da J.K. Rowling. Secondo Hansons Auctioneers and Valuers, il libro fa parte di un gruppo di sole altre 500 copie.

Si tratta della prima edizione pubblicata nel 1997 da Bloomsbury e recentemente la copia è stata venduta all'asta per circa 84.500 dollari.

In base al comunicato stampa del banditore, il libro è stato scoperto da Charlotte Rumsey dopo aver aiutato sua madre a smantellare una parte della casa durante il lockdown e inizialmente doveva essere venduto ad una svendita a Blackpool, fino a quando non ha visto un altro raro libro di Harry Potter su Antiques Roadshow che la spinse a chiamare sua madre e farle controllare i dettagli del volume.



"Lo ha tolto dalla scatola e ho iniziato a leggere i punti che lo identificano come prima edizione. Mentre girava le pagine per controllarle tutte sembravano essere esattamente uguali".

I loro sospetti sono stati in seguito confermati dall'esperto di libri di Hansons and Auctioneers, Jim Spencer:"Sono felice per la famiglia. Charlotte ha detto che stava saltellando di qua e di là, e le si sono rizzati i capelli quando ha ricevuto la chiamata che ha confermato fosse una prima edizione".

Il dettaglio che rende la prima edizione di Harry Potter così rara è che non è mai arrivata nelle librerie ma venne inviata soltanto a scuole e biblioteche.

"Delle 500 copie stampate, 300 sono andate a scuole e biblioteche quindi questo è un ottimo esempio di una delle più rare 200 copie che sono andate nei negozi".

Pubblicato per la prima volta nel Regno Unito nel giugno 1997, Harry Potter sarebbe poi stato pubblicato negli Stati Uniti soltanto un anno dopo, nel 1998. Il libro divenne rapidamente popolare sviluppandosi in sette romanzi e generando un enorme franchise, tra cui una saga cinematografica, videogiochi, attrazioni nei parchi a tema, uno spettacolo a Broadway e tanto altro.



