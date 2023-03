Harry Potter, Evanna Lynch difende J.K. Rowling:'Vorrei che la gente fosse più gentile'

La star di Harry Potter Evanna Lynch ha preso le difese dell'autrice della saga letteraria J.K. Rowling, da tempo nell'occhio del ciclone per le sue dichiarazioni transfobiche su Twitter che hanno creato divisioni e polemiche anche tra i fan del maghetto, tornate in auge in questo periodo con l'uscita di Hogwarts Legacy.

Intervistata dal Telegraph, Evanna Lynch ha dichiarato:"Il suo ruolo è sempre stato quello di difendere i membri più vulnerabili della società. Il problema è che c'è disaccordo su chi siano i più vulnerabili. Vorrei solo che le persone fossero più gentili e ascoltassero ciò che ha da dire" ha dichiarato l'attrice.



La star della saga, interprete della studentessa di Corvonero Luna Lovegood, è una delle poche star del franchise che si sono apertamente schierate dalla parte di Rowling; Ralph Fiennes ha difeso l'autrice di Harry Potter, definendo disgustose le critiche nei suoi confronti.



Non sono state clementi con Rowling le star principali, Daniel Radcliffe, Rupert Grint e soprattutto Emma Watson.

L'attrice britannica, che nella saga interpreta Hermione Granger, ha espresso il proprio punto di vista, contrario a quello della scrittrice. Nel 2022 Emma Watson mandò una frecciatina a J.K. Rowling nel corso del discorso ai BAFTA.



Ad inizio 2022 è stata distribuita l'attesa reunion del cast di Harry Potter, a vent'anni di distanza dall'uscita nelle sale di Harry Potter e la pietra filosofale.