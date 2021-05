Harry Potter, Evanna Lynch ammette: 'La mia scena preferita con Luna non è nei film'

Luna Lovegood è protagonista di alcuni dei momenti più memorabili dei film di Harry Potter: le adorabili stranezze del personaggio interpretato da Evanna Lynch sono però ulteriormente amplificate nei libri scritti da J.K. Rowling, soprattutto grazie ad alcune scene che non hanno trovato spazio nelle trasposizioni cinematografiche.

Mentre i fan di Harry Potter continuano a interrogarsi sugli Horcrux, dunque, proprio Evanna Lynch ha rivelato la sua scena preferita con protagonista Luna Lovegood: si tratta, piuttosto singolarmente, di una scena presente solo nei libri.

"Luna dice qualcosa tipo: 'Oh, le persone non si aspettano che tu stia con noi, si aspettano che tu abbia amici più in gamba'. Ed Harry dice: 'Ma voi siete in gamba', e lei: "Oh, grazie, è una cosa molto carina da dire" ha spiegato Lynch, riferendosi ad una scena presente in Harry Potter e il Principe Mezzosangue e ambientata sull'Espresso per Hogwarts.

"Penso che sia un momento molto importante. Lei è una persona in pace con sé stessa, si accetta in tutto e per tutto, non le importa di ciò che dice la gente, ma si preoccupa davvero tanto per gli amici. Ha davvero un cuore d'oro" ha poi proseguito l'attrice. E voi? Qual è la vostra scena preferita con Luna Lovegood? Fatecelo sapere nei commenti! Facciamo un passo indietro, intanto, e andiamo alla riscoperta dell'evoluzione della storia d'amore tra Ron e Hermione nei film di Harry Potter.