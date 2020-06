Harry Potter, esiste un Airbnb a tema con stanze dedicate a ogni casata!

La stagione estiva e soprattutto il settore del turismo negli ultimi mesi ha subito una pesante paralisi che ne ha quasi compromesso la sopravvivenza, ma con l'allentamento delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, anche questo settore è potuto ripartire e oggi vi portiamo all'interno di un insolito Airbnb a tema Harry Potter.

Questo nuovo Airbnb a tema Harry Potter ha aperto recentemente a Orlando, Florida, ed è chiamato Wizards Way e consiste di otto camere da letto che riprendono gli elementi caratteristici che contraddistinguono la saga del Ragazzo che è sopravvissuto. Secondo quanto riportato da Forbes, Wizards Way ha stanze disponibili per un totale di 16 ospiti ed è collocato all'interno del complesso di villette Champion's Gate vicino a Disney World. Inoltre, il complesso è dotato di quattro stanze da letto addobbate secondo i colori delle rispettive casate che si possono incontrare nella saga di J.K. Rowling, ovvero Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.

Piccola chicca: qualora gli ospiti che arrivano all'Airbnb non dovessero essere sicuri circa la propria casata di appartenenza di penserà l'organizzazione stessa della struttura a fornire la risposta necessaria all'assegnazione della camera. Un cappello parlante infatti li attenderà all'ingresso. Inoltre, alcune stanze sono dotate di letti a tema Hogwarts Express, a tema Divinazione e perfino una stanza dedicata al Platano Picchiatore visto ne La Camera dei Segreti.

Oltre alle stanze da letto, ci sono anche altri tipi di stanza, come una dei giochi dedicata al Quidditch, alla Foresta Proibita, o ancora ispirata alla Sala Grande per quanto riguarda la stanza in cui si cena. Le mura delle scale, infine, sono addobbate con tantissime foto e quadri, proprio come nel castello di Hogwatrs.

