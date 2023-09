Harry Potter, l'esilarante scherzo di Alan Rickman e Michael Gambon sul set della saga

È venuto a mancare Michael Gambon, L’interprete di Silente è scomparso all’età di 82 anni. Su internet è molto celebre il video in cui lui e Alan Rickman fanno un divertentissimo scherzo a Daniel Radcliffe.

In un contenuto extra del DVD del film, si vede Daniel Radcliffe assieme a Rupert Grint ed Emma Watson, interpreti di Ron Weasley e Hermione Grenger: "C'è stata una volta in cui, in questa stanza, Michael Gambon e Alan Rickman, e credo che il regista Alfonso Cuarón stesse coordinando il tutto, hanno colto l'occasione per farmi uno scherzo". Watson ha descritto lo scherzo come "molto, molto divertente", mentre Radcliffe ha aggiunto: "Per te".

Nel video si può osservare Gambon recitare normalmente assieme a Rickman, i due passeggiano tra gli studenti della scuola di Hogwarts sdraiati a terra con dei sacchi a pelo, quando all’improvviso si sente un rumore proveniente dal sacco di Radcliffe. Rickman comincia improvvisamente a perdere la compostezza per poi scoppiare a ridere coinvolgendo tutta la sala:

“Avevamo appena terminato una ripresa, ci sono voluti secoli per farla bene. Hanno messo una macchina che fa finte scoregge nel mio sacco a pelo e Michael Gambon l'ha premuta durante la ripresa”, “la sala ha fatto l’eco” ha aggiunto Emma Watson. Il video è rintracciabile sulla piattaforma youtube.

Non solo brutte notizie per fortuna, infatti la star di Harry Potter Bonny Wright è diventata mamma di recente.