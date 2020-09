Harry Potter, l'esilarante reazione di James Phelps quando ha scoperto il destino di Fred

Intervistato da Metro in occasione dell'uscita del gigantesco set LEGO dedicato a Diagon Alley, l'interprete di Fred Wesley James Phelps ha svelato un retroscena sul suo approccio all'ultimo capitolo della saga di Harry Potter. Attenzione, seguono spoiler su I Doni della Morte.

A quanto pare Phelps non si aspettava minimamente di assistere alla morte del suo personaggio nel settimo libro, e durante l'intervista ha raccontato del momento preciso in cui lo ha scoperto: "Il libro era uscito quel giorno, così ho trovato una copia in inglese. Ero sul treno quando ho letto la parte in cui Fred muore: ne sono rimasto scioccato, ho capito in quel momento quanto fossi attaccato al personaggio."

"Mi ha colto di sorpresa - ha aggiunto - Non mi aspettavo che morisse. In quello stesso momento, il controllore mi ha chiesto di mostrargli il biglietto. Mi diceva "biglietto, biglietto", ma tutto ciò che ho potuto fare è stato guardarlo e dire: 'Amico, dai, sono appena morto qui, lasciami un po' di tempo per me stesso!'".

Proprio ieri, Phelps ha partecipato insieme al gemello Oliver e altre star della saga cinematografica alla diretta organizzata in occasione del Back to Hogwarts, l'evento che si tiene ogni 1° settembre durante il quale i fan di Harry Potter si ritrovano alla stazione londinese di King's Cross, luogo dal quale i maghetti partono in direzione della scuola di magia e stregoneria, per celebrare il franchise.