Harry Potter, che erroraccio! David Zaslav sbaglia la data di uscita dei film

Il CEO ha elogiato DC e Harry Potter per aver generato incredibili profitti a Warner Bros. nel corso degli ultimi decenni ma ha sbagliato il conteggio degli anni passati dall'uscita degli ultimi film del franchise. "Non abbiamo un film di Superman da 13 anni. Non abbiamo un film di Harry Potter da 15 anni. I film DC e i film di Harry Potter hanno fornito molti profitti a Warner Bros. negli ultimi 25 anni" ha dichiarato Zaslav. Ovviamente i fan hanno notato l'errore : Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 è stato distribuito nei cinema nel 2011, undici anni fa. Senza contare che Animali Fantastici - I segreti di Silente, ultimo capitolo della saga spin-off, è uscito nelle sale proprio quest'anno. Oltretutto è di pochi mesi fa la reunion di Harry Potter , disponibile in Italia su Sky. Probabilmente Zaslav si riferiva all'inizio della saga; Harry Potter e la pietra filosofale uscì nelle sale nel 2001, ben 21 anni fa. L'errore è doppio, se si considera anche Superman. L'uomo d'acciaio uscì nelle sale nel 2013, quindi 9 anni fa. Inoltre Superman è apparso in diversi film del DCEU, da Batman v Superman: Dawn of Justice a Justice League. Oltretutto Superman ha fatto cameo in Black Adam, nelle sale da pochi giorni. David Zaslav ha dichiarato che Warner Bros. è concentrata sui franchise ma siamo sicuri che lo sia anche lui?

