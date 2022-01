Harry Potter o Encanto? Non si Nomina Voldemort fa il boom su TikTok!

Regola numero uno per ogni abitante del Wizarding World: mai nominare Voldemort! I fan di Harry Potter sanno bene come tutti siano soliti rivolgersi al Signore Oscuro come Tu-Sai-Chi o Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato: un veto che ricorda quello posto su un altro nome appartenente, però, all'universo Disney.

Stiamo parlando di Bruno, il membro della famiglia Madrigal che, in Encanto, viene ripudiato dai suoi stessi familiari sulle note di Non si Nomina Bruno, la canzone che nelle ultime settimane è diventata un vero e proprio successo planetario. Perché, dunque, non sfruttare quest'assonanza tra le sue situazioni?

Mentre Jason Isaacs difende J.K. Rowling dopo le recenti accuse, dunque, il tiktoker Sebastiano Monti ci regala una sua versione della canzone scritta da Lin-Manuel Miranda... Dedicata, però, proprio al nostro caro Tom Riddle! Da Non si Nomina Bruno a Non si Nomina Voldemort il passo è stato piuttosto breve, per la gioia dei fan che hanno evidentemente apprezzato la cosa: la cover ha infatti sfondato nel giro di poche ore il muro delle 200.000 visualizzazioni su TikTok, e la sua corsa sembra destinata a non fermarsi qui.

Cosa ne pensate? Meglio l'originale o la cover? E soprattutto... Credete sia più importante ricordarsi di non nominare Bruno o di non nominare Voldemort? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Zoe Wanamaker ha ricordato gli scherzi sul set di Harry Potter in compagnia di Richard Harris e Maggie Smith.