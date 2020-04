Emma Watson: la star di Harry Potter voleva abbandonare il ruolo di Hermione

Harry Potter ha per protagonisti tre inseparabili amici, Harry, Ron e Hermione, ormai identificati dai fan con il volto di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Eppure, i fan della saga dedicata al maghetto inglese hanno rischiato che a un certo punto la Watson abbandonasse il suo ruolo.

Ci sarebbe stata infatti un po' di esitazione da parte dell'attrice quando era il momento di firmare il contratto in occasione del sesto film, Harry Potter e il Principe Mezzosangue. La pellicola è l'ultima in cui vediamo i tre studenti di Hogwarts tra i banchi di scuola, nonché il capitolo in cui finalmente si scopre cosa sono gli Horcrux. Ne Il Principe Mezzosangue, Harry e i suoi amici hanno 16 anni e iniziano ad avere le prime infatuazioni e delusioni d'amore. Di fatto, il sesto film è cruciale per l'evolversi degli eventi, ma Emma Watson pareva non avesse tutto questo entusiasmo.

L'attrice era infatti stufa di essere vista solo come Hermione, il suo desiderio era quello di dedicarsi ad altro. Sembrerebbe addirittura avesse comunicato a Warner Bros. che nessun compenso le avrebbe fatto cambiare idea. Grint, interprete di Ron, prima ancora che le riprese al sesto film cominciassero (nel 2007) aveva infatti raccontato: "Emma non vuole più interpretare Hermione. È stanca di essere etichettata come 'quella ragazza di Harry Potter'. È rimasta scioccata da un fan che la importunava persino a scuola."

Tutto è bene quel che finisce bene, comunque. Siamo felici che l'attrice sia presente in tutti i film della saga. D'altronde, chi riuscirebbe a immaginare una Hermione diversa da Emma Watson? Stando alle sue dichiarazioni, alla fine avrebbe deciso di vestire i panni del personaggio fino alla fine perché "i pro superavano i contro". Harry Potter 6 è tornato in TV a marzo 2020, e l'attore Tom Felton (interprete di Draco) è finito in tendenza sui social.

A proposito della Watson, vi ricordiamo che stasera in TV c'è Noi siamo infinito, in cui l'attrice britannica interpreta uno dei personaggi principali. Ecco la nostra recensione di Noi siamo infinito.