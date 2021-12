Harry Potter, Emma Watson: 'Sul set mi 'innamorai' di Tom Felton'

Nel corso della reunion per i vent'anni della saga cinematografica di Harry Potter, Emma Watson ha parlato della cotta nei confronti del collega Tom Felton durante i primi due anni di produzione del franchise nel quale interpreta la giovanissima strega Hermione Granger, al fianco di Daniel Radcliffe e Rupert Grint.

Nonostante Tom Felton interpretasse l'acerrimo rivale di Harry Potter, Draco Malfoy, Emma Watson provò dei sentimenti per il compagno di set.

Come riporta ET Canada, Emma Watson ha ricordato che un giorno sul set di Harry Potter, durante una sessione di studio con i propri tutor, ai giovani attori venne dato il compito di disegnare 'come potrebbe essere Dio'.



Felton in quel frangente avrebbe disegnato una ragazza con un berretto all'indietro sullo skateboard:"Sono entrata nella stanza dove stavamo facendo lezione. Il compito che gli era stato assegnato era quello di disegnare quello che pensavamo fosse l'aspetto di Dio e Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto all'indietro su uno skateboard. E non so come dirlo, mi sono innamorata di lui".



Da quel momento Watson - che nella reunion ha confessato di aver pensato di abbandonare Harry Potter - ha dichiarato che prese l'abitudine di 'entrare ogni giorno e cercare il suo numero sul foglio delle convocazioni'. La sua cotta per Felton era così forte che ricorda anche il suo numero di convocazione, ovvero il sette. Se il numero del collega appariva sul foglio, l'attrice ricorda la gioia di poter vivere una giornata emozionante. Secondo le parole di Watson, Felton la considerava come 'la sua sorellina' e sapendo della sua cotta per lui era molto protettivo nei suoi confronti; l'attore ha sempre dichiarato di aver avuto un debole per la collega e di considerarla alla stregua di una parente.



Rupert Grint ha dichiarato in passato che c'è sempre stato qualcosa tra Emma Watson e Tom Felton ma tuttavia il rapporto non è mai sfociato in qualcosa di romantico.

La reunion di Harry Potter sarà disponibile in Italia dal 1° gennaio su Sky.