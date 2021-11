Harry Potter, Emma Watson ringrazia i fan e dà appuntamento su HBO Max per la reunion

Vent’anni fa Harry Potter e la pietra filosofale ha dato il via ad il franchise basato sui libri di JK Rowling e oggi è arrivata la conferma della reunion di Harry Potter per HBO Max. Ci sarà anche il golden trio composto da Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson e quest’ultima ha commentato sui social la notizia.

Watson ha postato un messaggio emozionante per i fan, insieme ad alcune foto dell’epoca, dicendosi orgogliosa del suo lavoro in Harry Potter.



"Harry Potter era la mia casa, la mia famiglia, il mio mondo e Hermione (è tuttora) il mio personaggio immaginario preferito di tutti i tempi. Penso che una volta un giornalista abbia detto che era irritante il numero di volte durante un'intervista in cui ho detto quanto fossi fortunata e ho iniziato a contare...MA LO SAPEVO BENISSIMO!!! E lo so ancora. Grazie ai fan che hanno continuato a mostrare il loro supporto anche dopo la chiusura dell'ultimo capitolo. La magia del mondo non esisterebbe senza di te. Grazie per aver lottato per renderlo un luogo così inclusivo e amorevole".

L’attrice ha continuato: "Questa retrospettiva è un tributo a tutti coloro le cui vite sono state toccate da questo fenomeno culturale, dal cast e dalla troupe di talento che hanno riversato il loro cuore e la loro anima in questa straordinaria serie di film ai fan appassionati che continuano a mantenere vivo lo spirito del mondo magico 20 anni dopo. Buon 20° anniversario Potterheads! Ci auguriamo che il 20° anniversario di Harry Potter: Back to Hogwarts sia di vostro gradimento, sarà trasmesso in streaming il primo dell'anno, il 1° gennaio, su HBO Max. C'è molto da aspettare."



Anche il regista Chris Columbus sarà presente durante lo speciale, recentemente ha rivelato l'esistenza di una director's cut di Harry Potter e la Pietra Filosofale della durata di ben tre ore che i fan gradirebbero vedere. Siete emozionati per questa reunion? Fatecelo sapere nei commenti!