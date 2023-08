Harry Potter, Emma Watson parla della sua scena preferita. Spoiler: non è quella del bacio

La saga del piccolo mago creata da J.K Rowling non smette mai di sorprendere. Difatti, un’edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale è stata venduta per 10 milioni di sterline poco tempo fa. Aneddoti e curiosità sui film di Harry potter non finiscono mai, e questa volta è stata Emma Watson a raccontare qual è stata la sua scena preferita all’interno del franchise:

“C'è la scena in cui andiamo insieme a prendere il dente di basilisco in Harry Potter e i Doni Della Morte - parte 2 per distruggere l'Horcrux, e partiamo insieme per questa avventura. È una specie di commedia perché è la prima volta che si vedono Hermione e Ron in sintonia. Di solito siamo così poco sincronizzati. Ci perdiamo sempre l'un l'altro e ci scontriamo.”

La Watson ha ulteriormente approfondito la sua preferenza per la scena. L’attrice che interpreta Hermione ha condiviso una riflessione su un momento specifico in cui i due personaggi si sono uniti alla perfezione, rappresentando un'autentica dinamica di squadra, piena di umorismo e coesione:

“Siamo stati entrambi molto nella parte. Ci sono un paio di momenti comici davvero grandiosi e mi sono divertita tanto. Rupert è un grande attore comico, quindi mi è piaciuto molto inserire dello humor ovunque potessimo.”

La serie cinematografica della Warner Bros. gode ancora oggi di tantissimo successo e moltissimi fan sono parecchio affezionati agli interpreti originali. Proprio l’interprete del protagonista, Daniel Radcliffe, spera che la serie HBO di Harry Potter includa elementi tagliati dai film. E voi cosa ne pensate di questa nuova rappresentazione del magico mondo di J.K Rowling? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.