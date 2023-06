Harry Potter, Emma Watson è in Italia! La star immortalata in laguna con la nuova fiamma?

La star di Harry Potter Emma Watson è stata fotografata in questi giorni a Venezia, durante una vacanza che l'attrice sta trascorrendo insieme al presunto nuovo fidanzato, l'imprenditore Ryan Walsh. Negli scatti Watson e Walsh si godono tranquillamente il sole lagunare e vivono momenti spensierati davanti a fan e turisti.

Nelle immagini la nuova presunta coppia pranza ad un tavolo all'aperto prima di fare una passeggiata e un giro in barca sul Canal Grande.



Chi è l'accompagnatore di Emma Watson? Ryan Walsh è un imprenditore nel settore tecnologico ed è fondatore di Walsh Consulting Group.

Sul suo profilo LinkedIn, Walsh si descrive in questo modo:"Uso l'empatia e l'emozione per portare cose migliori, più chiare e più utili nel mondo. Amo i problemi complessi e le persone. Credo in un design chiaro, nitido e semplice. Amo le storie. Combatto per i creatori. Mi diverto".



Dopo Natale, Emma Watson avrebbe concluso la relazione con il suo precedente fidanzato, Brandon Green, rampollo di una famiglia milionaria.

Lo scorso maggio, Emma Watson ha parlato della pausa dalla recitazione e delle motivazioni che la spinsero a rimanere lontana dal set.



Se avete bisogno dell'atmosfera di Hogwarts non perdetevi la nostra recensione della reunion di Harry Potter, disponibile su Sky.

Emma Watson ha interpretato per un decennio la giovanissima strega Hermione Granger, una delle protagoniste più amate del franchise Harry Potter, al fianco di Daniel Radcliffe e Rupert Grint.