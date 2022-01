Harry Potter, Emma Watson: 'Ho odiato filmare una delle scene più iconiche di Hermione'

Nel corso della speciale reunion andata in onda su Sky per celebrare i vent'anni della Pietra Filosofale, la star Emma Watson oltre a confermare di aver pensato di abbandonare la saga di Harry Potter ha anche svelato di aver odiato filmare una delle scene più iconiche di Hermione Granger.

Stiamo parlando del famoso ingresso in scena di Hermione durante il ballo di Natale in Harry Potter e il calice di fuoco, il quarto capitolo del franchise. L'attrice nel ricordare i giorni di riprese di quella scena ha dichiarato: "Penso che in quella sequenza accade una cosa: per la prima volta Harry e Ron, ma in particolare Ron, si rendono conto che Hermione non è più la loro piccola spalla dell'altro sesso, ma una giovane donna attraente. Sapevo che sarebbe stata una cosa importante, e ne ero infelice ... Sentivo una grande pressione addosso, perché avevo intuito che il personaggio da brutto anatroccolo doveva diventare un cigno".

Emma Watson ha anche spiegato di essere stata molto in difficoltà durante le riprese di quella scena, al punto da aver avuto problemi nel seguire le diverse di indicazioni fornitele dal regista Mike Newell. "Mike Newell mi ha dovuto praticamente insegnare a scendere le scale con indosso un vestito come quello... Oscillavo troppo le braccia, oppure camminavo troppo velocemente, oppure troppo lentamente. Mi ha dato praticamente un milione di indicazioni diverse su come scendere le scale e, se non ricordo male sono perfino caduta dai gradini!".

La scena è un vero e proprio punto di svolta per il personaggio di Hermione, non solo perché la sua femminilità sbocciata dal guscio nerd in cui era stata rinchiusa nei primi tre film e fa sfoggio di sé in uno splendido di abito di chiffon; ma soprattutto perché funge da catalizzatore per la sua relazione con Ron Weasley, dato che è da questo momento che il migliore amico di Harry Potter inizia a guardare Hermione con un interesse più romantico che d'amicizia.

Per altri approfondimenti, scoprite quale la scena di Harry Potter preferita da Gary Oldman, leggendario interprete di Sirius Black.