Harry Potter, Emma Watson conferma:'Pensai di abbandonare la saga'

A distanza di un ventennio dall'uscita nelle sale di Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della fortunata saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling, il cast è pronto a tornare nella reunion per HBO Max. Nel corso dell'evento Emma Watson ha ricordato il periodo in cui pensò di lasciare la saga.

Ad introdurre l'argomento è David Yates, regista degli ultimi quattro capitoli del franchise. E l'attrice ha confermato:"Penso di aver avuto paura. Non so se vi siete mai sentiti come se foste arrivati ad un punto di svolta in cui pensi 'è un po' come se fosse per sempre'. Era intorno a Harry Potter e l'Ordine della Fenice, quando le cose sono iniziate a diventare piccanti per noi".



Watson ha ricordato quanto i fan volessero che avesse successo, nonostante la fama fosse già arrivata:"Nessuno doveva convincermi che ce l'avrei fatta. I fan volevano sinceramente che avessi successo e tutti si sono sinceramente sostenuti a vicenda. Quanto è bello?" conclude Watson.



L'interprete di Hermione Granger non è stata l'unica a provare queste sensazioni. Anche Rupert Grint ha confessato di aver provato sensazioni simili ma di non averle confessate all'epoca:"Ho provato sentimenti simili a quelli di Emma, pensando a come sarebbe stata la vita se un giorno avesse chiamato. Non ne abbiamo mai veramente parlato. Immagino lo stessimo soltanto affrontando con il nostro ritmo in quel momento. Semplicemente non ci è venuto in mente che probabilmente stavamo tutti provando simili sentimenti". L'evento di Harry Potter in Italia arriverà in contemporanea con gli USA il prossimo week-end.



Mancano pochi giorni alla reunion per i vent'anni dal primo film di Harry Potter, che riporterà ad Hogwarts il cast principale composto anche da Daniel Radcliffe, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton e molti altri.



