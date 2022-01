Harry Potter, Emma Watson nella bufera per un post pro-Palestina: i fan la difendono

"Sì, attaccare Emma Watson, una delle star più amate della sua generazione, cercando di dipingerla come un'anti-semita per ridurla al silenzio... Non è stata una mossa intelligente", "Come se il semplice riconoscere i diritti dei palestinesi e il diritto di esistere dello Stato della Palestina rendesse anti-semiti. Emma Watson troverà un bel po' di appoggio, mentre Israele si ritroverà da solo", "Emma Watson viene bollata come anti-semita per aver semplicemente riconosciuto i diritti dei palestinesi. A J.K. Rowling non viene detto nulla per aver continuamente sfruttato stereotipi sugli ebrei, solo perché appoggia Israele" sono invece alcuni dei commenti che è possibile leggere su Twitter in queste ore.

Emma Watson gets smeared as an "antisemite" for merely expressing solidarity with Palestinians.



JK Rowling gets away with peddling antisemitic tropes, because she supports Israel.



You do the maths. pic.twitter.com/onwhE8MyF7 — Frank Owen's Legendary Paintbrush 🟨🟥🥀🇵🇸 (@WarmongerHodges) January 5, 2022

Yeah, attacking Emma Watson, the most widely loved actress of her generation probably and picturing her as an antisemite (what even in the world, emma, antisemite ?), hoping to silence her was... not a good move ;-)

Let's go ! https://t.co/NVz8wUDiLO — LehmannBro, Esq. (@LehmannBro) January 14, 2022