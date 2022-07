Harry Potter, prima edizione dei libri svenduta all'asta: tutta colpa della Rowling

Mentre Ralph Fiennes vuole uno spin-off su Voldermort, la prima edizione dei libri di Harry Potter è stata messa all'asta e venduta per una cifra più che ridicola

Recentemente quotata da Christie's, una serie completa di romanzi firmati da J.K Rowling della prima edizione di Harry Potter è stata messa all'asta con un prezzo stimato di £ 100.000 - 150.000 (circa $ 118.758 - $ 178.138). Il set include una prima stampa molto rara de La pietra filosofale, che presenta un errore di battitura a pagina 53 e un errore di ortografia della parola "Philosopher's" (che prende il posto di "Sorcerer's" nel titolo del libro quando viene venduto nel Regno Unito e altrove) sulla parola inferiore del libro. Ci sono solo 500 copie di questa stampa di Harry Potter, 300 delle quali sono state inviate alle biblioteche.

Inoltre, mentre la maggior parte dei libri nell'elenco dell'asta sono semplicemente firmati dalla Rowling, il secondo libro, La Camera dei Segreti, contiene un messaggio personalizzato, che recita "A Tessa MacGregor, con i migliori auguri". Si stima che il set completo sia stato venduto per circa $ 180.000. Il venditore della serie intende donare una parte della vendita degli introiti all'associazione Lumos Foundation, un ente di beneficenza che cerca di aiutare i bambini in difficoltà.

Tenuto conto che le prime edizioni dei libri di Harry Potter sono state vendute per cifre che si aggirano intorno a 400.000 $ per libro negli anni scorsi, un prezzo di vendita così basso per un'intera serie non può che essere ricondotto al calo di popolarità di JK Rowling dovuto ai suoi tweet controversi.