Harry Potter, la prima edizione de La Pietra Filosofale venduta a quasi 500.000 dollari!

Sappiamo bene quanto Harry Potter sia diventato un fenomeno mondiale nel corso degli ultimi 20 anni: impossibile dunque restar fuori dal mondo del collezionismo e dalle sue logiche fatte di reliquie e cifre astronomiche, come dimostra l'incredibile prezzo a cui è stato venduto nel corso di un asta un volume appartenente alla saga di J.K. Rowling.

Mentre le prime immagini della reunion di Harry Potter ci mostrano Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint di nuovo insieme, infatti, una copia della prima edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale, storico primo capitolo della serie di libri sulle avventure del maghetto, è stato acquistato a una cifra davvero fuori dal mondo.

Il libro è infatti stato venduto per ben 470.000 dollari, aumentando di sei volte il valore iniziale: l'asta partiva infatti da una base di 70.000 dollari per il libro uscito nel 1997, prezzo che evidentemente non ha scoraggiato il collezionista che voleva a tutti i costi accaparrarsi questa prima, rarissima edizione dell'opera che ha reso J.K. Rowling una delle donne più ricche e famose del mondo.

E voi, quanto sareste disposti a spendere per un'edizione rara di uno dei libri della saga? Fatecelo sapere nei commenti... Magari volando un po' con la fantasia! Nei giorni scorsi, intanto, Daniel Radcliffe ha ammesso di non aver voglia di rivedere i film di Harry Potter.