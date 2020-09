Harry Potter, Eddie Redmayne su JK Rowling: 'Una situazione disgustosa'

L'attore Eddie Redmayne si era affrettato a rispondere a JK Rowling dopo il trambusto mediatico che all'inizio dell'estate 2020 aveva colpito l'autrice di Harry Potter e Animali Fantastici a seguito della sua presa di posizione nei confronti dei trans, e adesso è tornato sull'argomento.

Secondo quanto riportato dal The Daily Mail, sembra che Redmayne abbia scritto una lettera alla Rowling per affrontare la situazione: tuttavia sembra che non ci fosse un tono di astio né di rimprovero nel testo, anzi la star di Animali Fantastici si sarebbe concentrato maggiormente sullo shock provato nel leggere gli attacchi al "vetriolo" che l'autrice ha dovuto subire sulle sue pagine social media.

Redmayne ha detto di avere molti "amici e colleghi trans" che "vedono calpestati i loro diritti umani in tutto il mondo e sono costretti ad affrontare quotidianamente la discriminazione", ma ha anche definito "disgustoso" il trattamento riservato dai social network alla scrittrice, motivo per cui ha deciso di scriverle privatamente. Il termine 'disgustoso', inoltre, Redmayne lo ha usato anche per gli insulti che invece le persone trans ricevono sia sui social media che nella vita vera:

"Allo stesso modo, continua a esserci un orribile fiume di abusi nei confronti delle persone trans online e nel mondo reale, il che è devastante per me".

Insomma Redmayne non è d'accordo con le parole e il pensiero della Rowling, ma si è anche voluto dissociare dal trattamento che le è stato riservato online dai suoi (vecchi) fan, con l'hashtag Rip JK Rowling che ha avuto un forte trend nelle scorse settimane.