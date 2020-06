Harry Potter, anche Eddie Redmayne critica JK Rowling: 'Rispetto per i trans'

JK Rowling è ancora nella bufera dopo l'uscita infelice anti-trans sul social network Twitter, e dopo le critiche ricevute da Daniel Radcliffe, protagonista del franchise cinematografico di Harry Potter, l'autrice si è vista voltare le spalle anche da Eddie Redmayne.

La star dello spin-off Animali Fantastici, candidato all'Oscar per la sua interpretazione in The Danish Girl, nel quale recitava proprio nei panni di un uomo trans, ha criticato aspramente la Rowling e i suoi tweet, aggiungendo benzina sul fuoco della controversia che continua a divampare intorno alla scrittrice.

"Il rispetto per le persone transgender rimane un imperativo culturale e nel corso degli anni ho cercato di educarmi costantemente", ha affermato Redmayne in una dichiarazione fornita a Variety. "Questo è un processo in corso. Essendo io qualcuno che ha lavorato sia con JK Rowling che con i membri della comunità trans, volevo chiarire la mia posizione sull'argomento: non sono d'accordo con i commenti di Jo. Le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini e le identità non binarie sono valide. Non vorrei mai parlare a nome della comunità, ma so che i miei cari amici e colleghi transgender sono stanchi di questo costante interrogatorio sulla loro identità, che troppo spesso provoca violenza e abusi. Vogliono semplicemente vivere la propria vita in pace, ed è tempo di lasciare che ciò accada."

La Rowling, creatrice della saga letteraria di Harry Potter nonché autrice delle sceneggiature della serie di film di Animali Fantastici, è ancora al centro delle polemiche. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.