Harry Potter, c'è una cosa della saga che imbarazzava terribilmente Daniel Radcliffe

Durante una chiacchierata con gli attori Daniel Radcliffe e Sandra Bullock, ai due è stato chiesto quale fosse il ruolo più imbarazzante della loro carriera. La risposta di Radcliffe vi sorprenderà.

"Quando ho recitato in Harry Potter e mi sono vestito da scolaretto, all'epoca non mi sembrava la cosa più figa del mondo. Onestamente, è stato in seguito che mi sono guardato indietro e ho pensato: 'È stato incredibilmente figo', e ora lo sento di sicuro", ha dichiarato l'attore in un'intervista per TooFab per la promozione di The Lost City, film che lo vede protagonista insieme a Sandra Bullock.

Una curiosità davvero simpatica, quella di Radcliffe, e cosa deve essere passato nella mente del giovane attore che affrontava un ruolo così imponente da un'età così giovane. Ad ogni modo, Radcliffe riconosce il peso del personaggio e apprezza il suo ruolo nel franchise, anche se da giovane non amava particolarmente girare da scolaretto.

Nel frattempo Harry Potter conquista anche Netflix. Il perché di questo ennesimo traguardo è scontato: la saga del nostro maghetto preferito ha influenzato (e continuerà a farlo) intere generazioni. Ora molti degli attori sono tristemente scomparsi, ma la loro interpretazione di grandi personaggi ha reso il franchise assolutamente immortale e indimenticabile.