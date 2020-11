Harry Potter, Durex vi invita ad entrare in una 'camera dei segreti' molto particolare!

Diamo a Cesare quel che è di Cesare: in Italia pochi reparti marketing riescono a risultare efficaci quanto quello di Durex. La celebre azienda produttrice di profilattici non perde un'occasione per creare post pubblicitari memorabili: il ritorno di Harry Potter su Mediaset, ad esempio, era un evento da non perdere assolutamente.

Non c'è stato bisogno di ripeterlo due volte ai grafici di Durex, che hanno immediatamente approntato l'ennesimo post pubblicitario che farà ridere tutti i fan del maghetto, sicuramente pronti a cogliere il palese doppio senso presente nell'immagine.

Nel post di Durex vediamo infatti la riconoscibilissima sagoma di Hogwarts coperta da una scritta davvero difficile da fraintendere: "La camera dei segreti? Stasera entraci con Tu Sai Chi" è l'invito che ci viene rivolto da Durex. Il sospetto, ma potremmo essere noi a pensar male, è che la camera in questione non sia quella in cui è nascosto il basilisco e che Tu Sai Chi, in questo caso, ben poco abbia a che fare con Voldemort!

E insomma, anche stavolta i ragazzi di Durex si sono meritati i nostri più sentiti applausi! Tornando a parlare di cinema, comunque, probabilmente non sapevate che una scena di Harry Potter e la Camera dei Segreti mise in imbarazzo una giovane Emma Watson; qualche tempo fa, intanto, ci chiedevamo se non fosse il caso di pensare ad una serie TV su Harry Potter.