Harry Potter, Draco Malfoy spopola su Tik Tok e diventa virale

Su Tik Tok ultimamente è nata una certa tendenza, dove sembra che un personaggio di una nota saga letteraria e cinematografica sia diventato improvvisamente virale. Stiamo parlando di Draco Malfoy, interpretato da Tom Felton. E senza una precisa motivazione in realtà, come spiega BuzzFeed. Ma Draco sta imperversando e i fan sembrano impazziti.

La maggior parte dei video sono in realtà delle modifiche piuttosto intelligenti in cui le persone s'inseriscono nelle scene con Draco.

E in particolare i giovani utenti di Tik Tok stanno sottolineando come Draco Malfoy sia un sex symbol. La riprova è poi l'inclusione nell'hashtag #dracotok di un altro video che esula totalmente dal personaggio ma che mostra Tom Felton in una scena sesso nello show Murder in the First, e non certo in Harry Potter.



Ad accorgersi della tendenza su Tik Tok è stato anche lo stesso Tom Felton, che ha commentato:"Ho visto il primo video #dracotok".

Felton ha dichiarato di aver già sentito parlare di #dracotok e di esserne stato un po' spaventato. Ovviamente l'intervento dell'attore ha aumentato l'entusiasmo degli utenti di Tik Tok.

Tom Felton è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo del celebre rivale di Harry Potter, Draco Malfoy, nella saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling.