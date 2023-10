Harry Potter: Draco Malfoy e Harry sono due facce della stessa medaglia?

Tom Felton, interprete di Draco Malfoy, inizialmente convinto di non meritare un ruolo in Harry Potter, ha confrontato il personaggio da lui interpretato e Harry Potter, definendoli due facce della stessa medaglia.

In un’intervista a CBS Morning, in cui era presente anche Daniel Radcliffe, Felton ha risposto alla domanda “Dici che Draco e Harry sono la due facce della stessa medaglia, in che senso?”

“Potrebbero esserlo. Ne abbiamo già parlato. Ma essenzialmente, avete un ragazzo che non ha genitori, non ha soldi, non ha uno status, ma ha tutto ciò che di buono c'è nel mondo. Ha amore, compassione, amici, verità e onestà. E l'altro lato è quello un po' più oscuro, un ragazzo con dei genitori molto potenti, un sacco di soldi, una casa grande, tutti i giocattoli, ma anche un bullo, un qualcuno che non riesce a trovare un modo per esprimere la sua luce, perché non gli è stata mostrata per tutta la vita. Si tratta di un'ampia panoramica, ma credo che sia abbastanza vera.”

L’attore interprete di Draco Malfoy sottolinea giustamente il legame tra due personaggi apparentemente agli antipodi, ma con più aspetti in comune di quanto possa sembrare. Se l’odio tra i due protagonisti è sempre stato al centro di Harry Potter, tra i due interpreti invece c’è un bellissimo rapporto di amicizia, con Tom Felton che ha definito il suo collega Daniel Radcliffe “praticamente un fratello”:

“Gli voglio un bene dell'anima, non lo vedo quanto vorrei, anche se in realtà è così per tutti. Ma lo considero sicuramente un fratello. Ho un enorme rispetto per lui.”

E proprio a proposito dell’interprete di Harry Potter, girano alcuni rumour che vorrebbero Daniel Radcliffe come prossimo Wolverine.