Harry Potter, Draco insieme a Lucius Malfoy: 'sembra l'annuncio di un bambino'

Il mondo magico di Harry Potter ha affascinato il pubblico per decenni, grazie anche ai suoi otto film. Uno degli attori che più ha fatta breccia nei cuori dei fan è senza ombra di dubbio Tom Felton, l'interprete di Draco Malfoy, che di recente ha condiviso sui social una foto con Jason Isaacs.

Lo scatto in questione proviene dall'emozionante reunion del cast dei film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Harry Potter: Return To Hogwarts, andata in onda ad inizio anno. Durante i loro anni nei film di Harry Potter, Tom Felton e Jason Isaacs hanno costruito un forte legame, anche per via del rapporto padre-figlio dei propri rispettivi personaggi all'interno della saga.

Come ben sappiamo, Tom Felton e Jason Isaacs si sono recentemente riuniti per il progetto di Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, lo speciale trasmesso in televisione su HBO Max. Il loro incontro non poteva che essere celebrato se non con una dolce foto per i social, con Felton che ha scherzato sul fatto che sembri che i due stiano annunciando un bambino in arrivo.

L'attore di Draco è rimasto molto legato alla saga, ed è anche attivissimo sui social dove condivide il suo amore per il mondo magico con i fan, che si sono così sempre più affezionati a lui.

Per quanto riguarda il Wizarding World, vi ricordiamo che è da poco uscito il trailer di Animali Fantastici 3, in uscita il 13 aprile nelle sale italiane.