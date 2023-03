Harry Potter e i Doni della Morte, perché Harry 'resuscita' nell'ultimo film della saga?

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 ci mostra alcuni dei momenti più toccanti dell'intera saga partorita dalla mente di J.K. Rowling: uno su tutti, quello in cui il nostro maghetto si reca all'accampamento dei Mangiamorte per consegnarsi a Voldemort, consapevole ormai di dover morire perché il Signore Oscuro venga sconfitto.

Tramite i ricordi di Piton, Harry scopre infatti di esser diventato un vero e proprio Horcrux dopo esser stato colpito da Voldemort quella maledetta sera a Godric's Hollow: perché Tom Riddle diventi a tutti gli effetti mortali, dunque, c'è bisogno che anche quella parte di lui che ancora vive in Harry venga distrutta.

Nuovamente colpito dall'Avada Kedavra della sua nemesi, però, il nostro eroe ancora una volta sopravvive... O meglio, "muore" per qualche istante solo per poi "tornare in vita". Ma in che modo avviene tutto ciò? La spiegazione sta proprio nello status di Horcrux di Harry: inconsapevolmente, infatti, Voldemort uccide soltanto la parte di anima che ha involontariamente racchiuso nel suo mortale nemico, distruggendo questa e risparmiando Harry.

L'intera saga di Harry Potter, però, ci spiega quanto contino le scelte nella nostra vita: in quella strana dimensione intermedia tra la vita e la morte raffigurata come un'eterea stazione di King's Cross nella quale Harry si trova dopo esser stato colpito dall'incantesimo, infatti, Silente dice chiaramente al suo studente prediletto che la decisione sta a lui, e che salendo su uno dei treni presenti in stazione potrebbe scegliere di lasciarsi tutto alle spalle senza guardarsi indietro.

La "resurrezione" di Harry è dovuta quindi in parte alle dinamiche relative al frammento di anima di Voldemort, ma anche, come sempre accade nel corso della storia del maghetto, alle sue scelte.